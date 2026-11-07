Stephen Miller, chi è l'ideologo Maga nuovo capo di gabinetto di Trump

Miller è riuscito, in gran parte, a tenersi alla larga dai caotici conflitti interni che hanno caratterizzato la Casa Bianca durante il primo mandato di Trump. Consigliere che ama stare sotto i riflettori, è rimasto leale e al fianco del suo capo, anche quando la prima amministrazione del magnate repubblicano è culminata nell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, il 6 gennaio 2021. Nella seconda amministrazione Trump, le idee di Miller sono entrate a far parte del dibattito politico dominante. "Definisco Stephen 'il cervello di Trump'", ha detto al New York Times l'ex presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, poco prima dell'insediamento a gennaio. Miller è stato il principale promotore, tra le altre cose, dell'utilizzo di una poco nota legge bellica risalente a 200 anni fa per espellere i migranti privi di documenti. Il 9 maggio ha ulteriormente scioccato l'opposizione, affermando che la Casa Bianca stava "valutando" la sospensione dell'habeas corpus per i migranti destinati all'espulsione.