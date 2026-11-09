Usa, Trump: "Dana White capo ufficio stampa? Stavo scherzando"

L'idea lanciata dal numero uno della Casa Bianca su Truth aveva suscitato interrogativi per il forte legame tra il capo dell'Ultimate Fighting Championship e il presidente e per il delicato rapporto dell'amministrazione con i media ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che la sua proposta di affidare il ruolo di portavoce della Casa Bianca a Dana White (capo della lega di arti marziali Ultimate Fighting Championship) era in realtà una battuta. L'uscita del presidente statunitense ha però riacceso il dibattito sulla scelta del futuro volto pubblico dell'amministrazione, dopo le recenti dimissioni della portavoce Katie Zacharia.

La battuta di Trump Parlando con i giornalisti sulla pista dell'aeroporto della Florida che porta il suo nome, Trump ha spiegato di non aver avanzato una proposta reale: "Stavo solo scherzando, ma a Dana l'idea piace molto", ha dichiarato il presidente ridimensionando così le incertezze nate nel fine settimana dopo il suo messaggio sui social. L'incarico di portavoce della Casa Bianca è infatti vacante dal 16 ottobre, quando Katie Zacharia ha lasciato il ruolo dopo meno di una settimana dall'insediamento. Leggi anche Chi è Dana White, manager UFC che Trump vuole come portavoce

Il post su Truth A scatenare le reazioni era stato un post pubblicato da Trump su Truth, nel quale aveva invitato apertamente Dana White ad assumere l'incarico. Nel messaggio il presidente aveva scritto di aver chiesto al numero uno della UFC di "portare con sé dei collaboratori", aggiungendo che l'amministrazione avrebbe bisogno di queste persone "per difenderci dalla sinistra folle". Infine, l'appello diretto: "Dana, ti prego, accetta l'incarico".