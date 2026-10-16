Trump sulla nuova portavoce Katie Zacharia: "Il ruolo non fa per lei"

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver invitato la nuova portavoce della Casa Bianca a riconsiderare il proprio ruolo, aggiungendo che l'incarico potrebbe non essere adatto a lei
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì di aver detto alla nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharias, che dovrebbe riconsiderare il proprio ruolo. Trump ha aggiunto che l'incarico di portavoce dell'amministrazione potrebbe non essere adatto a lei. Non è chiaro se le abbia esplicitamente chiesto di dimettersi.