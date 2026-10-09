Trump annuncia Katie Zacharia nuova portavoce della Casa Bianca

Chi è Katie Zacharia

Originaria della California, Zacharia è stata in precedenza portavoce del dipartimento per la Sicurezza Interna, afferma Trump sottolineando che Zacharia si è laureata alla Pepperdine University e alla Pepperdine Caruso School of Law, è avvocato e frequente opinionista su emittenti quali Fox News e Newsmax. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di Portavoce e Vice Assistente Segretario per gli Affari Pubblici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna. "Ha già collaborato alle mie campagne elettorali, offrendo il suo contributo in stati chiave in bilico. E' stata una sostenitrice leale e brillante fin dagli inizi. È inoltre una convinta sostenitrice e parte integrante del movimento Maga", ha aggiunto Trump dicendosi "certo che Katie otterrà risultati eccellenti per il Paese nel ruolo di prossima portavoce della Casa Bianca, godendo della stima dei media, degli americani e e della mia amministrazione". Poi ha aggiunto: ''Katie attualmente ricopre il ruolo di Consulente Senior per le Comunicazioni presso Truth Social (Trump Media & Technology Group), dove si è distinta per le sue eccezionali capacità!''.