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Trump annuncia Katie Zacharia nuova portavoce della Casa Bianca

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Il presidente americano ha confermato sul suo Truth social la nomina. Originaria della California, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Portavoce e Vice Assistente Segretario per gli Affari Pubblici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna

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Donald Trump ha annunciato la nomina di Katie Zacharia a portavoce della Casa Bianca. "Katie ricopre attualmente il ruolo di Senior Communications Advisor per Truth Social (Trump Media & Technology Group), dove ha svolto un lavoro eccezionale", ha detto il presidente sul suo social Truth.

Chi è Katie Zacharia

Originaria della California, Zacharia è stata in precedenza portavoce del dipartimento per la Sicurezza Interna, afferma Trump sottolineando che Zacharia si è laureata alla Pepperdine University e alla Pepperdine Caruso School of Law, è avvocato e frequente opinionista su emittenti quali Fox News e Newsmax. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di Portavoce e Vice Assistente Segretario per gli Affari Pubblici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna. "Ha già collaborato alle mie campagne elettorali, offrendo il suo contributo in stati chiave in bilico. E' stata una sostenitrice leale e brillante fin dagli inizi. È inoltre una convinta sostenitrice e parte integrante del movimento Maga", ha aggiunto Trump dicendosi "certo che Katie otterrà risultati eccellenti per il Paese nel ruolo di prossima portavoce della Casa Bianca, godendo della stima dei media, degli americani e e della mia amministrazione".  Poi ha aggiunto: ''Katie attualmente ricopre il ruolo di Consulente Senior per le Comunicazioni presso Truth Social (Trump Media & Technology Group), dove si è distinta per le sue eccezionali capacità!''.

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Una foto dal profilo Instragram di Katie Zacharia, commentatrice conservatrice, che per un breve periodo ha lavorato al Dipartimento per la Sicurezza Interna e che ora sarà la nuova portavoce della Casa Bianca al posto di Karoline Leavitt, 9 ottobre 2026 Instagram / katiezacharia +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
Katie Zacharia - ©Ansa

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