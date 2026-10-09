Trump: "La mappa di New York senza Little Italy è una vergogna"

La polemica sulla mappa senza Little Italy

Trump fa riferimento a una polemica nata la scorsa estate quando da una mappa, la "New York City Immigrant Enclaves" (promossa dalla città nell'ambito dei Mondiali di calcio), era scomparsa Little Italy. La cartina, realizzata per guidare i visitatori durante i Mondiali di calcio, comprendeva 30 quartieri legati alla presenza di immigrati, tra cui Little Palestine e Little Yemen. Non vi figuravano invece Little Italy, i quartieri irlandesi di Woodlawn e Breezy Point e la zona chassidica di Williamsburg. Dopo le proteste della comunità italoamericana, tuttavia, il sindaco di NY, Zohran Mamdani, aveva dichiarato che Little Italy sarebbe tornata sulla mappa. Mamdani in quell’occasione aveva spiegato che la cartina non aveva l’obiettivo di rappresentare tutte le comunità della città. "Non è chiaramente un elenco completo delle oltre 200 comunità etniche che considerano la nostra città casa, e apporteremo ulteriori modifiche in futuro per riflettere questa realtà. E questo include l'aggiunta di Little Italy alla mappa".