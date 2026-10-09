Trump: "La mappa di New York senza Little Italy è una vergogna"

Il presidente americano durante le celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca: "Ci metteremo subito al lavoro su questo, altrimenti non invieremo loro nemmeno uno dei miliardi di dollari che vogliono sprecare". Tuttavia, il sindaco Mamdani aveva già chiuso il caso dichiarando questa estate che Little Italy sarebbe tornata sulla mappa
La mappa di New York diffusa dalle autorità locali non ha "Little Italy. È una vergogna": se non cambia "toglieremo alla città alcuni fondi. Chi odia il nostro paese vuole cancellare la comunità italiana. Non vogliono una comunità italo-americana". Lo ha detto Donald Trump nel corso delle celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca.
Trump: "Ci metteremo al lavoro su questo"
"I funzionari di New York hanno pubblicato una mappa che mostra le comunità etniche. La mappa include Little Senegal, Guyana, Haiti e Yemen, ma non include Little Italy, un ‘missione impensabile per New York - ha detto intervenendo alla Casa Bianca - Ci metteremo subito al lavoro su questo, altrimenti non invieremo loro nemmeno uno dei miliardi di dollari che vogliono sprecare".
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La polemica sulla mappa senza Little Italy
Trump fa riferimento a una polemica nata la scorsa estate quando da una mappa, la "New York City Immigrant Enclaves" (promossa dalla città nell'ambito dei Mondiali di calcio), era scomparsa Little Italy. La cartina, realizzata per guidare i visitatori durante i Mondiali di calcio, comprendeva 30 quartieri legati alla presenza di immigrati, tra cui Little Palestine e Little Yemen. Non vi figuravano invece Little Italy, i quartieri irlandesi di Woodlawn e Breezy Point e la zona chassidica di Williamsburg. Dopo le proteste della comunità italoamericana, tuttavia, il sindaco di NY, Zohran Mamdani, aveva dichiarato che Little Italy sarebbe tornata sulla mappa. Mamdani in quell’occasione aveva spiegato che la cartina non aveva l’obiettivo di rappresentare tutte le comunità della città. "Non è chiaramente un elenco completo delle oltre 200 comunità etniche che considerano la nostra città casa, e apporteremo ulteriori modifiche in futuro per riflettere questa realtà. E questo include l'aggiunta di Little Italy alla mappa".