Dopo la disfatta del voto di Midterm, il presidente Usa prepara il giro di vite al vertice dell'amministrazione. E ordina al Dipartimento di Giustizia di "indagare immediatamente" sulle minacce dei democratici ai repubblicani, incluso il ministro della Giustizia
Dopo la clamorosa disfatta del voto di Midterm, Donald Trump prepara il giro di vite al vertice dell'amministrazione. Dopo la capo dello staff Wiles sostituita dal falco anti-immigrati Miller, il presidente Usa annuncia nuovi cambiamenti ma conferma la fiducia al Segretario alla Difesa Hagseth. Anche quella di Rubio tra le posizioni in bilico. Con l'uscita di Wuiles si allunga l'elenco delle donne silurate nell'era Trump, tutte sostituite da uomini. Sul fronte dell'Iran, attacco americano mirato a Qeshm. Ma alla Casa Bianca è scontro tra le varie correnti sugli sviluppi: Vance in prima fila per raggiungere un accordo.
Trump ordina indagini sui democratici
E non è tutto. Trump ha anche ordinato al Dipartimento di Giustizia di "indagare immediatamente" sulle minacce dei democratici ai repubblicani, incluso il ministro della Giustizia. "I democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l'impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", afferma Trump in un lungo post sul suo social Truth.
"Non è stato commesso - né tantomeno ipotizzato - alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", ha detto Trump. "Inoltre, stanno minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono Repubblicani o sostenitori del Partito Repubblicano. Siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo", ha aggiunto il presidente. "Sono questi estorsori a dover finire in prigione. I repubblicani devono svegliarsi, e in fretta. Esponenti politici democratici hanno inviato lettere minatorie a numerose persone, tutte innocenti. Con la presente dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale", ha messo in evidenza.
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I democratici hanno trionfato alle elezioni di metà mandato. Quando si insedierà il nuovo Congresso, a gennaio 2027, avranno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per il presidente e la sua squadra si apre una nuova fase politica: gli equilibri cambiano e i suoi avversari potranno ostacolarlo più di adesso. Dall'approvazione del bilancio all'impeachment, cosa potranno fare esattamente? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 del 4 novembre