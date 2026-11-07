Trump ordina indagini sui democratici

E non è tutto. Trump ha anche ordinato al Dipartimento di Giustizia di "indagare immediatamente" sulle minacce dei democratici ai repubblicani, incluso il ministro della Giustizia. "I democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l'impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", afferma Trump in un lungo post sul suo social Truth.

"Non è stato commesso - né tantomeno ipotizzato - alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", ha detto Trump. "Inoltre, stanno minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono Repubblicani o sostenitori del Partito Repubblicano. Siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo", ha aggiunto il presidente. "Sono questi estorsori a dover finire in prigione. I repubblicani devono svegliarsi, e in fretta. Esponenti politici democratici hanno inviato lettere minatorie a numerose persone, tutte innocenti. Con la presente dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale", ha messo in evidenza.