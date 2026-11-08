Il decennio che separa le due vittorie elettorali di Trump ha visto cambiare il mondo. È stato segnato dalla pandemia da coronavirus e dal ritorno delle guerre su vasta scala, da quella lanciata dalla Russia contro l'Ucraina all’operazione militare di Israele a Gaza che ha destabilizzato tutto il Medio Oriente, scenario in cui poi sono entrati anche gli Stati Uniti, attaccando l’Iran insieme a Netanyahu. Negli Usa sono scoppiati moti di protesta contro il razzismo, c’è stato l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, la competizione con la Cina si è fatta sempre più intensa. Trump ha amplificato fratture già presenti nella società, trasformandole in una nuova identità politica.

Il suo futuro è però incerto: le midterm del 3 novembre 2026 hanno visto vincere i democratici, con la conquista di Senato e Camera, mostrando come il consenso del tycoon non sia illimitato.

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Donald Trump alla Casa Bianca, 22 gennaio 2017 - ©Ansa