Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nvidia, cosa fa l'azienda finita al centro di uno scandalo e perché si chiama così

Tecnologia
©Ansa

Fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, Nvidia rappresenta oggi una delle principali aziende tecnologiche al mondo. Il nome nasce dall’unione tra la parola latina "invidia" e la sigla NV, utilizzata inizialmente dai fondatori come abbreviazione di "next version"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lo scandalo che ha travolto Jensen Huang, cofondatore e ormai ex amministratore delegato di Nvidia, ha riportato l'azienda al centro dell'attenzione internazionale. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Huang a seguito delle rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con Alice Huang, sospettata dall'intelligence Usa di essere una spia cinese, il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine indipendente. Ma che cosa fa Nvidia e perché si chiama così? 

Cosa fa Nvidia

Fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, Nvidia rappresenta oggi una delle principali aziende tecnologiche al mondo. La società è soprattutto associata alle Gpu, le unità di elaborazione grafica. Nel corso degli anni poi il gruppo ha ampliato il proprio raggio d'azione, sviluppando chip, sistemi informatici e software destinati a diversi settori, dal gaming ai data center, dall'intelligenza artificiale all'automotive, fino alla robotica e alla ricerca scientifica.

La storia del nome

Quando nel 1993 i fondatori iniziarono a lavorare al progetto, non avevano ancora deciso come chiamare la società. Per identificare i file e le diverse versioni dei loro progetti utilizzavano le lettere NV, cioè "next version". Quando arrivò il momento di registrare ufficialmente la società, i tre fondatori cercarono un nome che mantenesse le due lettere. Tra le ipotesi iniziali ci fu NVision, ma il nome era già utilizzato da un'altra azienda. La soluzione arrivò dalla parola latina "invidia" eliminando la prima lettera. La scelta aveva anche un significato simbolico: Huang, Malachowsky e Priem volevano realizzare chip grafici così innovativi da far "invidia" ai concorrenti. 

Vedi anche

Nvidia, ex Ceo fuori. Intelligence Usa: non certi Alice Huang sia spia

Dalle Gpu ai videogiochi

Il prodotto più conosciuto dell’azienda è la Gpu, cioè Graphics Processing Unit. A differenza della Cpu che gestisce le operazioni generali del computer, la Gpu è progettata per eseguire molti calcoli in parallelo ed è quindi adatta all’elaborazione di grandi quantità di dati e all’addestramento dei sistemi di IA. Il business di Nvidia non si limita solo all'intelligenza artificiale, ma spazia anche al settore dei videogiochi con le schede grafiche GeForce e le tecnologie RTX, utilizzate per migliorare la qualità delle immagini e le prestazioni grafiche.

Nvidia Drive 

Nvidia opera anche nel settore automobilistico con la piattaforma Nvidia Drive, destinata allo sviluppo di sistemi di guida assistita e autonoma, e anche nella robotica con le tecnologie Jetson e Isaac. Tra gli altri ambiti anche quello dei gemelli digitali: attraverso Omniverse, Nvidia offre strumenti per creare simulazioni virtuali di ambienti, prodotti e processi industriali.

Leggi anche

Bufera Nvidia, Huang si dimette. Trump "candida" Tim Cook

Tecnologia: Ultime notizie

Outlook down in 74 Paesi, Microsoft: "Ripristino parziale"

Tecnologia

L'interruzione ha interessato i servizi Microsoft 365 in 74 Paesi e territori, secondo...

Outlook in down, problemi per i servizi Microsoft in tutto il mondo

Tecnologia

Il servizio di posta elettronica di Microsoft ha registrato problemi di funzionamento, con...

Xiaomi 18 Pro e Pro Max, ufficiale la data di lancio. Le anticipazioni

Tecnologia

L'azienda ha comunicato che l'evento globale è in programma a Parigi il prossimo 17 novembre. Si...

Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, il tablet vestito da PC

Giovanni Mirenna

Attacchi hacker, come difendersi e proteggere account e dispositivi

Tecnologia

Navigare su Internet, effettuare pagamenti digitali, utilizzare i social network e collegare gli...

Tecnologia: I più letti