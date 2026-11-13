Fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, Nvidia rappresenta oggi una delle principali aziende tecnologiche al mondo. Il nome nasce dall’unione tra la parola latina "invidia" e la sigla NV, utilizzata inizialmente dai fondatori come abbreviazione di "next version"

Lo scandalo che ha travolto Jensen Huang , cofondatore e ormai ex amministratore delegato di Nvidia, ha riportato l'azienda al centro dell'attenzione internazionale. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Huang a seguito delle rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con Alice Huang, sospettata dall'intelligence Usa di essere una spia cinese, il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine indipendente. Ma che cosa fa Nvidia e perché si chiama così?

Quando nel 1993 i fondatori iniziarono a lavorare al progetto, non avevano ancora deciso come chiamare la società. Per identificare i file e le diverse versioni dei loro progetti utilizzavano le lettere NV, cioè "next version". Quando arrivò il momento di registrare ufficialmente la società, i tre fondatori cercarono un nome che mantenesse le due lettere. Tra le ipotesi iniziali ci fu NVision, ma il nome era già utilizzato da un'altra azienda. La soluzione arrivò dalla parola latina "invidia" eliminando la prima lettera. La scelta aveva anche un significato simbolico: Huang, Malachowsky e Priem volevano realizzare chip grafici così innovativi da far "invidia" ai concorrenti.

Fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, Nvidia rappresenta oggi una delle principali aziende tecnologiche al mondo. La società è soprattutto associata alle Gpu, le unità di elaborazione grafica. Nel corso degli anni poi il gruppo ha ampliato il proprio raggio d'azione, sviluppando chip, sistemi informatici e software destinati a diversi settori, dal gaming ai data center, dall'intelligenza artificiale all'automotive, fino alla robotica e alla ricerca scientifica.

Dalle Gpu ai videogiochi

Il prodotto più conosciuto dell’azienda è la Gpu, cioè Graphics Processing Unit. A differenza della Cpu che gestisce le operazioni generali del computer, la Gpu è progettata per eseguire molti calcoli in parallelo ed è quindi adatta all’elaborazione di grandi quantità di dati e all’addestramento dei sistemi di IA. Il business di Nvidia non si limita solo all'intelligenza artificiale, ma spazia anche al settore dei videogiochi con le schede grafiche GeForce e le tecnologie RTX, utilizzate per migliorare la qualità delle immagini e le prestazioni grafiche.

Nvidia Drive

Nvidia opera anche nel settore automobilistico con la piattaforma Nvidia Drive, destinata allo sviluppo di sistemi di guida assistita e autonoma, e anche nella robotica con le tecnologie Jetson e Isaac. Tra gli altri ambiti anche quello dei gemelli digitali: attraverso Omniverse, Nvidia offre strumenti per creare simulazioni virtuali di ambienti, prodotti e processi industriali.