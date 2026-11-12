Nvidia, media: "Alice Huang legata alla concorrente cinese Huawei"

Come ha rivelato la società di intelligence privata Tesari citata da Cnbc, la donna, con cui l'ex ceo di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale, avrebbe avuto quote in aziende che hanno favorito Huawei, proprio mentre intratteneva rapporti d'affari con la società californiana

Alice Huang avrebbe detenuto partecipazioni in società che hanno tratto beneficio da Huawei, il principale concorrente di Nvidia in Cina. Come ha rivelato la società di intelligence privata Tesari citata da Cnbc, la donna, con cui l'ex ceo di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale, avrebbe avuto quote in aziende che hanno favorito Huawei proprio mentre intratteneva rapporti d'affari con la società californiana. Il legame con Huawei potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sulle conseguenze della relazione, già finita sotto la lente d'ingrandimento del Congresso Usa dopo che l'intelligence statunitense ha ipotizzato che Huang possa essere una spia cinese.