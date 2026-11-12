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Nvidia, media: "Alice Huang legata alla concorrente cinese Huawei"

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Come ha rivelato la società di intelligence privata Tesari citata da Cnbc, la donna, con cui l'ex ceo di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale, avrebbe avuto quote in aziende che hanno favorito Huawei, proprio mentre intratteneva rapporti d'affari con la società californiana

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Alice Huang avrebbe detenuto partecipazioni in società che hanno tratto beneficio da Huawei, il principale concorrente di Nvidia in Cina. Come ha rivelato la società di intelligence privata Tesari citata da Cnbc, la donna, con cui l'ex ceo di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale, avrebbe avuto quote in aziende che hanno favorito Huawei proprio mentre intratteneva rapporti d'affari con la società californiana. Il legame con Huawei potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sulle conseguenze della relazione, già finita sotto la lente d'ingrandimento del Congresso Usa dopo che l'intelligence statunitense ha ipotizzato che Huang possa essere una spia cinese.

Il presunto legame tra Huang e Huawei

Il legame tra Huang e Huawei, emerso dalle indagini degli analisti di Tesari, società che svolge attività di ricerca e intelligence per aziende private e per il governo statunitense, potrebbe far nascere dubbi sulle intenzioni e sul comportamento dell'ex dirigente di alto livello di Megaspeed. La società, con sede a Singapore, è accusata di aver trasferito illegalmente alla Cina microchip la cui vendita era vietata. La vicenda solleva inoltre interrogativi sul rapporto tra l'ex dirigente e Huang e su quanto quest'ultimo fosse a conoscenza dei rapporti stretti della sua partner con Huawei.

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