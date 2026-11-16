Cosa possiamo aspettarci dal primo incontro tra Xi-Putin-Trump

Il primo incontro a tre tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, previsto il 19 novembre in Cina, potrebbe segnare una svolta negli equilibri geopolitici mondiali. Sul tavolo il controllo degli arsenali nucleari, le guerre in Ucraina e Iran e le rivalità tra le tre potenze. Ma senza un’agenda condivisa, il risultato più significativo potrebbe essere soprattutto simbolico
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