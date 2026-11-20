La notizia era stata lanciata dall'agenzia Pap che, riportando le parole di un portavoce del Comando operativo delle forze armate di Varsavia, aveva parlato di “un missile da crociera Ch-101 o un drone a reazione" caduto oggi nei pressi di Nowy Lipowiec, nel voivodato di Lublino. Yuri Ignat, capo del dipartimento comunicazioni dell'Aeronautica militare di Kiev, aveva poi affermato che uno dei circa cento missili impiegati da Mosca nella notte "potrebbe avere oltrepassato il confine con la Polonia". Secondo quanto riferito dall’ ispettore capo Ewelina Wrona della polizia di Rzeszow, un altro oggetto è caduto vicino alla città di Rudnik nad Sanem, in Precarpazia, mentre un terzo impatto ha avuto luogo nei pressi del villaggio di Molodycz, sempre in Precarpazia. La conferma è arrivata, come detto, dal ministro della difesa Wladyslaw Kosiniak- Kamysz secondo cui, il loro ingresso nello spazio aereo polacco, rappresenterebbe il più grave degli incidenti avvenuti sul territorio della Polonia dall'inizio della guerra di Russia contro l'Ucraina.

"Provocazione russa"

"Ci troviamo di fronte a un'altra provocazione da parte della Russia. La data, a mio avviso, non è casuale", ha sottolineato il vicepremier di Varsavia, "oggi, una coalizione di Paesi volenterosi sta conducendo esercitazioni. Una dozzina di Paesi circa si trovano vicino alle zone in cui hanno operato le nostre forze aeree". Le manovre si stanno svolgendo presso il poligono di addestramento di Nowa Deba, in Precarpazia. Kosiniak-Kamysz ha assicurato che l'osservazione congiunta delle esercitazioni da parte di diplomatici, capi di stato maggiore e altri ospiti non sarebbe stata annullata. Durante l'operazione "sono stati attivati i sistemi Patriot, nei pressi dell'aeroporto di Jasionka, a Rzeszów, e vicino a Świdnik, nella regione di Lublino", oltre ai "sistemi terrestri Poprad e Pilica+. Sono intervenuti anche elicotteri" e "tre brigate della Forza di difesa territoriale". Il ministro ha inoltre riferito che coppie di F-16 polacchi e Gripen svedesi, insieme ai velivoli alleati, hanno operato per tutta la notte. A supporto dei piloti era disponibile un aereo cisterna olandese, mentre un velivolo Saab di allerta e ricognizione precoce ha sorvolato i voivodati di Podkarpackie e Lublino.