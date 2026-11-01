F1, da Farina a Kimi Antonelli: l’albo d’oro di tutti i vincitori del Mondiale. FOTO
Dal 1950 ad oggi, sono 36 i piloti che si sono fregiati del titolo di campione del mondo di Formula 1. Nomi entrati nella leggenda, da Ascari a Fangio, da Senna a Prost, da Schumacher a Vettel, fino a Hamilton e Verstappen. Nel 2026 è entrato in questo ristretto olimpo anche il giovane pilota italiano. Ecco l'elenco completo degli iridati
- 1950 - GIUSEPPE “NINO" FARINA (ITALIA) - ALFA ROMEO
- 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 - JUAN MANUEL FANGIO (ARGENTINA) - ALFA ROMEO, MASERATI/DAIMLER BENZ; DAIMLER BENZ, FERRARI LANCIA, ALFIERI MASERATI
- 1952 e 1953 - ALBERTO ASCARI (ITALIA) - FERRARI
- 1958 - MIKE HAWTHORN (REGNO UNITO) - FERRARI
- 1959, 1960 e 1966 - JACK BRABHAM (AUSTRALIA) - COOPER, BRABHAM
- 1961 - PHIL HILL (USA) - FERRARI
- 1962 e 1968 - GRAHAM HILL (REGNO UNITO) - BRM, LOTUS
- 1963 e 1965 - JIM CLARK (REGNO UNITO) - LOTUS
- 1964 - JOHN SURTEES (REGNO UNITO) - FERRARI
- 1967 - DENNY HULME (NUOVA ZELANDA) - BRABHAM
- 1969, 1971 e 1973 - JACKIE STEWART (REGNO UNITO) - MATRA/FORD, LOTUS, TYRREL
- 1970 - JOCHEN RINDT (AUSTRIA) - LOTUS
- 1972 e 1974 - EMERSON FITTIPALDI (BRASILE) - LOTUS, McLAREN
- 1975, 1977 e 1984 - NIKI LAUDA (AUSTRIA) - FERRARI, McLAREN
- 1976 - JAMES HUNT (REGNO UNITO) - McLAREN
- 1978 - MARIO ANDRETTI (USA) - LOTUS
- 1979 - JODY SCHECKTER (SUDAFRICA) - FERRARI
- 1980 - ALAN JONES (AUSTRALIA) - WILLIAMS
- 1981 e 1983 - NELSON PIQUET (BRASILE) - BRABHAM
- 1982 - KEKE ROSBERG (FINLANDIA) - WILLIAMS
- 1985, 1986, 1989 e 1993 - ALAIN PROST (FRANCIA) - McLAREN, WILLIAMS
- 1988, 1990 e 1991 - AYRTON SENNA (BRASILE) - McLAREN
- 1992 - NIGEL MANSELL (REGNO UNITO) - WILLIAMS
- 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 - MICHAEL SCHUMACHER (GERMANIA) - BENETTON, FERRARI
- 1996 - DAMON HILL (REGNO UNITO) - WILLIAMS
- 1997 - JACQUES VILLENEUVE (CANADA) - WILLIAMS
- 1998 e 1999 - MIKA HAKKINEN (FINLANDIA) - McLAREN
- 2005 e 2006 - FERNANDO ALONSO (SPAGNA) - RENAULT
- 2007 - KIMI RAIKKONEN (FINLANDIA) - FERRARI
- 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 - LEWIS HAMILTON (REGNO UNITO) - McLAREN/MERCEDES, MERCEDES
- 2009 - JENSON BUTTON (REGNO UNITO) - BRAWN
- 2010, 2011, 2012 e 2013 - SEBASTIAN VETTEL (GERMANIA) - RED BULL
- 2016 - NICO ROSBERG (GERMANIA) - MERCEDES
- 2021, 2022, 2023 e 2024 - MAX VERSTAPPEN (PAESI BASSI) - RED BULL
- 2025 - LANDO NORRIS (REGNO UNITO) - MCLAREN
- 2026 - KIMI ANTONELLI (ITALIA) - MERCEDES