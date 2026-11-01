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F1, da Farina a Kimi Antonelli: l’albo d’oro di tutti i vincitori del Mondiale. FOTO

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Dal 1950 ad oggi, sono 36 i piloti che si sono fregiati del titolo di campione del mondo di Formula 1. Nomi entrati nella leggenda, da Ascari a Fangio, da Senna a Prost, da Schumacher a Vettel, fino a Hamilton e Verstappen. Nel 2026 è entrato in questo ristretto olimpo anche il giovane pilota italiano. Ecco l'elenco completo degli iridati

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Italy's Yemaneberhan Crippa celebrates after finishing second in the men's race at the 2026 TCS New York City Marathon in New York City on November 1, 2026. The 26.2-mile race passes through all five boroughs, beginning in Staten Island and finishing in Central Park. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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