Formula 1, Kimi Antonelli è campione del mondo. Video della gara

Kimi Antonelli a soli 20 anni, diventa il più giovane pilota della storia della Formula 1 a laurearsi campione del mondo. L'ultimo italiano a conquistare il titolo iridato era stato Alberto Ascari, nel 1953.

Il Gran Premio del Messico

Nel Gran Premio del Messico vinto da Max Verstappen, il pilota della Mercedes chiude terzo ed è matematicamente sicuro del titolo. Nella gara di Città del Messico, fermata da una bandiera rossa dopo 45 giri per l'incidente a Valtteri Bottas, sale sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo, mentre Charles Leclerc è quarto in una giornata cominciata con la penalità di 5 secondi per un episodio con il compagno di squadra al primo giro. Quinta piazza per Lando Norris (McLaren), davanti alla Mercedes di George Russell.

Subito dopo aver tagliato il traguardo che lo ha laureato campione del mondo, Kimi Antonelli ha pianto all'interno dell'abitacolo della sua Mercedes. Poi gli abbracci con Hamilton, Verstappen, la sua famiglia e tutto il team Mercedes. "Ce l'abbiamo fatta, Non starei qui senza la Mercedes e la mia famiglia, sono grato a loro. È stata una stagione incredibile, come è incredibile e pazzesco condividere il podio con campioni come Hamilton e Verstappen. Grazie mille Messico", ha detto il campione.

Le parole dei genitori

"Kimi campione? Realizzerò nei prossimi giorni quello che è successo. Il campione per me lo abbiamo visto lo scorso anno, per come ha risalito la china dopo un periodo buio. Penso che l'anno scorso abbia fatto un grande lavoro, e questo è il risultato". Marco Antonelli, padre di Kimi, ha parlato così a Sky pochi minuti dopo il titolo mondiale di Formula 1 conquistato dal figlio al Gran Premio del Messico. Grande emozione anche per Veronica, madre del giovane campione: "L'anno scorso è stato durissimo, pieno di critiche a lui, la famiglia e la Mercedes. Essere qua è una cosa incredibile".

Le reazioni dalla politica

"Kimi Antonelli è campione del mondo! A soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Complimenti, Kimi!" Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. "Kimi Antonelli a soli 20 anni diventa il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Il primo nato negli anni 2000. Un italiano vince il titolo mondiale dopo 73 anni. Sei un fenomeno Kimi, tutta l'Italia è orgogliosa di te!". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Gli altri grandi sportivi

"Complimenti Kimi che sei riuscito a fare, complimenti per il tuo titolo mondiale". Così Jannik Sinner in un video pubblicato sul suo profilo social.

"Mi ha emozionato moltissimo, è stato un grande è stato bellissimo seguirlo, è uno di quei momenti che ti ricordi dove sei". Parola di Valentino Rossi che in collegamento con Sky Sport si è congratulato con Kimi Antonelli. "Ha fatto paura, ha fatto la differenze su tutti, impressionante quella fatta sul compagno di squadra. La Mercedes è stata la migliore auto ma non ha dominato.. Tanto di questo campionato è merito suo". Poi Rossi ha aggiunto: "Ho sentito parlare di lui anche grazie al nome Kimi che ricorda Kimi Raikkonen e ho cominciato a seguirlo anche sui kart. Può diventare uno dei piloti più forti della storia. Mi piace fare l'accostamento con me e mi piace fare il tifo per lui".