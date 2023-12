Michael Schumacher, 10 anni fa l'incidente sugli sci dell'ex pilota F1

Il 29 dicembre 2013 il leggendario pilota di F1, sette volte campione del mondo, rimase vittima di un tragico incidente sulle nevi di Meribel, nell’Alta Savoia francese, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. La caduta in fuoripista provocò gravi danni cerebrali da cui non si è mai ripreso, anche se nessuno, tranne i medici e le persone più legate al campione tedesco, conosce il suo reale stato di salute. Dai trionfi in pista al drammatico schianto: ecco la fotostoria di Schumi