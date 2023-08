5/9 ©IPA/Fotogramma

In Malesia, Schumacher si era qualificato nella parte anteriore della griglia e aveva finito per primo; e in Brasile, il tedesco si era qualificato in pole e aveva finito al 2 º posto. La visiera è firmata. L'altro casco all'asta è della stagione successiva ed è stato utilizzata negli eventi del Gran Premio del Giappone e dell'Ungheria quando Schumacher ha corso per la Ferrari