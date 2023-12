Schumacher, Jean Todt a L'Equipe: "C'è ma non è più quello di prima"

Dieci anni fa, il 29 dicembre 2013, la vita di Michael Schumacher venne sconvolta, a causa di un incidente sugli sci a Méribel, in Francia. Vittima di un trauma cranico e di un'emorragia cerebrale, poi caduto in coma, il campione tedesco della Formula 1 aveva lasciato l'ospedale di Grenoble nel giugno del 2014 per poi essere trasferito in un centro ospedaliero a Losanna, in Svizzera. Da lì l’ultimo spostamento, nella sua casa di Gland, amorevolmente protetto dalla famiglia che, negli anni, ha voluto mantenere il più assoluto riserbo sul suo stato di salute. Pochissime persone hanno potuto vedere l’ex campione della Ferrari dopo l’incidente e, tra queste, Jean Todt, il 77enne manager francese ex Team Principal della scuderia di Maranello che ha rilasciato un’intervista a L’Equipe per raccontare qualche dettaglio più sulle condizioni di Schumacher.