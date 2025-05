È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter

Imprenditore nell'ambito della ristorazione, acquista il club nerazzurro nel 1984 e lo cede a Moratti nel 1995 dopo aver vinto sia in Italia sia in Europa. "Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari": così l'Inter sui social

Imprenditore e presidente dell'Inter

Pelegrini svolta la sua carriera professionale intuendo che, in anni di boom economico e di forte evoluzione delle abitudini alimentari degli italiani, la ristorazione sul posto di lavoro avrebbe conosciuto una fase di notevole sviluppo e nel 1965 fonda l'Organizzazione Mense Pellegrini. Oltre all'ambito della ristorazione collettiva, si occupa poi anche di buoni pasto, pulizie e servizi integrati, distribuzione automatica e welfare aziendale. E' tra i promotori della nascita dell'Associazione nazionale gestori mense di cui diventa il primo presidente. La sua passione per il mondo del calcio trova compimento nel gennaio 1984 quando Pellegrini acquista l'Inter da Ivanoe Fraizzoli per circa 10 miliardi di lire, diventandone così il 17esimo presidente. Acquista, tra gli altri, giocatori del calibro di Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme e porta i nerazzurri alla conquista dello scudetto nella stagione 1988-1989. Nel corso di quella stagione l'Inter vince anche la Supercoppa italiana e nel 1991 alza al cielo la Coppa Uefa battendo in finale la Roma. L'ultimo trofeo vinto dall'Inter sotto la sua gestione è la Coppa Uefa conquistata nel 1994. Nel febbraio dell'anno successivo Pellegrini lascia la presidenza e cede le quote azionarie della società a Massimo Moratti.

Il cordoglio dei nerazzurri

"Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari". Questo il messaggio che l'Inter ha dedicato a Pellegrini sui social, dopo la sua morte. A ricordare l'ex presidente anche Aldo Serena: "Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, Ernesto, te ne sei voluto andare. Gli hai voluto tanto bene", ha scritto l'ex attaccante nerazzurro.