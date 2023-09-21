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Marco Simoncelli, 15 anni fa la morte nell'incidente in Malesia: storia e carriera. FOTO

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Il 23 ottobre 2011 "il Sic" perdeva la vita in un incidente nella gara MotoGP di Sepang, in Malesia. Nato a Cattolica il 20 gennaio 1987 e cresciuto a Coriano, in Romagna, quando è morto aveva 24 anni ed era tra i piloti più forti e amati. Negli anni si sono moltiplicati i riconoscimenti al suo talento: dall'intitolazione del circuito di Misano in suo nome, all'entrata nella Hall of Fame del motociclismo

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Marco Simoncelli, dagli esordi all'incidente in Malesia: la sua storia

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