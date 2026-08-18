Ippica, morto a 31 anni il leggendario cavallo trottatore Varenne

Ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi, il "Capitano", questo uno dei suoi soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di Gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amerique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitloppet

È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il piu' forte di tutti i tempi. Il "Capitano", questo uno dei suoi soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di Gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amerique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitloppet.

"E' con immenso dolore - si legge nella pagina Instagram ufficiale di Varenne - che diamo la notizia della morte del Capitano, questa notte Varenne è venuto a mancare e il veterinario ne ha accertato la causa per infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso questa mattina la notizia e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i

suoi fan a volare verso le sue vittorie. Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove, corri sempre libero e sempre nostro Capitano, che la terra ti sia lieve".