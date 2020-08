Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da sabato 15 agosto sono stati eseguiti in Campania 2390 tamponi e 125 test sierologici in attuazione della ordinanza regionale 68 del 12 agosto scorso. (LA DIRETTA)

7:45 - Regione, effettuati 2390 tamponi e 125 test sierologici

Questi i dati sui rientri registrati dalle Asl in Regione Campania in attuazione della ordinanza regionale 68 del 12 agosto scorso: - Asl NA1: 2.300 segnalazioni di rientro e 1556 telefonate di informazioni - Asl NA 2: 1.100 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni - Asl NA3: 806 segnalazioni - Asl BN: 316 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni - Asl AV: 748 segnalazioni - Asl CE: 818 segnalazioni e 601 telefonate di informazioni - Asl SA: 1.227 segnalazioni e 536 telefonate di informazioni. Per un totale dal giorno 13 agosto di 7.315 segnalazioni di rientro e 3.318 telefonate di informazioni. Da sabato 15 agosto sono stati eseguiti 2390 tamponi e 125 test sierologici.