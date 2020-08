Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Poca preoccupazione tra i passeggeri in arrivo a Capodichino dalla Grecia, uno dei Paesi, insieme con Spagna, Croazia e Malta, dai quali i viaggiatori in arrivo sono obbligati ad eseguire il tampone, come disposto dall'ordinanza del 12 agosto del ministro per la Salute Roberto Speranza

Intanto ieri sono stati 34 i pazienti risultati positivi al Covid a fronte dei 1404 tamponi che sono stati processati nei vari centri della Campania. Di questi 24 sono provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro, tra cui una persona nel Salernitano. (LA DIRETTA)

7:36 - Capodichino; passeggeri da Grecia, il tampone? Lo faremo

Poca preoccupazione tra i passeggeri in arrivo a Capodichino dalla Grecia, uno dei Paesi, insieme con Spagna, Croazia e Malta, dai quali i viaggiatori in arrivo sono obbligati ad eseguire il tampone, come disposto dall'ordinanza del 12 agosto del ministro per la Salute Roberto Speranza. Nel tardo pomeriggio di ieri sono atterrati nello scalo napoletano i voli da Zacinto e Corfù. A bordo vacanzieri che hanno trascorso una o due settimane sulle isole greche. Parenti ed amici li attendono all'esterno dell' aerostazione, con le mascherine sul volto. Mascherine anche per loro, ma volti rilassati e tranquilli. Sapevate dell'ordinanza che obbliga al tampone ? "Veramente no - dice Roberto, studente universitario, di ritorno con la fidanzata - non abbiamo seguito molto Internet e TG". Avvertirete la ASL per il tampone? "Certo". Ma i due restano perplessi di fronte all' "isolamento fiduciario", previsto per tutti i campani dal Governatore Vincenzo De Luca. Qualcun altro si dice informato dai familiari ed assicura che si sottoporrà a tampone e test sierologico.