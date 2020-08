Discoteche, Silb Fipe presenta ricorso al Tar contro la chiusura

Lo aveva annunciato e ora ha dato seguito alla sua promessa. Il Consiglio nazionale di Silb Fipe, l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, riunitosi in videoconferenza il 17 agosto, ha deciso di intraprendere un ricorso urgente al Tar del Lazio contro l'ordinanza del ministro della Salute che impone la chiusura delle discoteche per fermare i contagi da Covid-19 ( segui il LIVE ).

Indino: "Non ci hanno dato evidenze scientifiche"

"Abbiamo chiesto di avere le evidenze scientifiche del legame tra l'andamento dei contagi e la frequentazione delle sale da ballo - ha affermato Gianni Indino, presidente regionale del Silb Emilia Romagna e membro della giunta nazionale - non abbiamo avuto risposte e ora chiediamo che siano date ai giudici. Noi vogliamo che ci sia data la possibilità di riaprire" le discoteche. "Tra l'altro - fa notare Indino - oggi si registra un numero di contagiati che è la metà di ieri, come è allora possibile? A Rimini, centinaia di migliaia di persone sono andati a ballare e non vi è stato nemmeno un contagio".