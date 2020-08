Coronavirus Wuhan, in migliaia in piscina senza mascherine e distanza

La struttura nel weekend si è riempita di persone che hanno assistito a un festival di musica elettronica. Tantissimi partecipanti in costume da bagno e occhialini si sono stipati su gommoni o raggruppati in acqua

Migliaia di persone a Wuhan, città cinese nella quale è iniziato il primo focolaio di Coronavirus (LE TAPPE DELLA PANDEMIA), si sono radunate in un acquapark per assistere a un festival di musica elettronica. I partecipanti, in costume da bagno e occhialini, si sono stipati su gommoni o in acqua senza indossare mascherine e senza mantenere la distanza sociale di almeno un metro (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE).

La festa nell'acquapark leggi anche Coronavirus, nato a Wuhan il figlio del medico che lanciò l’allarme Il parco acquatico Wuhan Maya Water Beach, nel weekend, è stato preso d'assalto dai visitatori. A dispetto del distanziamento sociale e delle misure precauzionali, come l'uso delle mascherine, le migliaia di persone si sono ammassate all'interno della struttura generando allarme su possibili nuovi contagi. Il parco è stato riaperto a giugno dopo che Wuhan è tornata alla normalità superando i 76 giorni di blocco totale e di rigide restrizioni contro la diffusione del virus. Secondo i media locali, la struttura aveva predisposto una partecipazione al 50% della sua capacità normale e si era lanciata in iniziative speciali per far tornare il pubblico, come lo sconto per le donne pari alla metà del biglietto d'ingresso (IL RITORNO ALLA NORMALITÀ - LA RIPRESA IN TIMELAPSE).

©Getty