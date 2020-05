Coronavirus Cina, Wuhan verso normalità: gente danza in strada. VIDEO

I balli in piazza a Wuhan

approfondimento

Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

Oltre un centinaio di persone si sono ritrovate sulle rive del fiume Yangtze, nel centro di Wuhan, per partecipare alla "square dancing", un popolare passatempo in Cina in cui donne e uomini si ritrovano in piazza per ballare. I residenti, tutti muniti di mascherine, si sono divertiti a ritmo di musica ma mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro.