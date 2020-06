Coronavirus, nato a Wuhan il figlio del medico che lanciò l’allarme

È nato in un ospedale di Wuhan, in Cina, il figlio di Li Wenliang, il medico che tra i primi denunciò l'epidemia in corso nella città dell'Hubei, che fu messo alla berlina dalle autorità per averlo fatto e poi morì proprio per il Covid.19 (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). La vedova, Fu Xuejie, ha dato alla luce il bimbo in un ospedale della città che è stata epicentro in Cina della pandemia di coronavirus.