Coronavirus, il bollettino del 18 agosto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 254.636. Le vittime, in totale, sono 35.405, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 403 casi (ieri 320). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). La Regione Basilicata comunica che 2 casi già risultati positivi e segnalati il 15.08.2020, sono risultati negativi ai test di conferma per SARS CoV-2 di II livello e detratti dal computo totale.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 174, per un totale di 204.142 (ieri 182). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi sono 843 (+33 rispetto al giorno precedente). Sono invece 14.188 le persone in isolamento domiciliare (+189). I tamponi sono al momento 7.642.059, in aumento di 53.976 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.509.997, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.314 in Lombardia 897 in Piemonte 1.789 in Emilia-Romagna 1.688 in Veneto 718 in Toscana 322 in Liguria 1.359 nel Lazio 205 nelle Marche 596 in Campania 59 nella Provincia autonoma di Trento 340 in Puglia

722 in Sicilia 258 in Abruzzo

204 in Friuli Venezia Giulia 127 nella Provincia autonoma di Bolzano 93 in Umbria 122 in Sardegna 154 in Calabria 8 in Valle d’Aosta 44 in Molise 70 in Basilicata