Coronavirus Sardegna, 475 in quarantena in residence a Santo Stefano

Turisti in quarantena in un residence a nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago de La Maddalena, all'estremo Nord della Sardegna. Sono 475, tra ospiti e personale del villaggio turistico, ad essere stati sottoposti al tampone dopo il ricovero, ieri, di un lavoratore stagionale con i sitomi del coronavirus (SEGUI IL LIVE) all'ospedale di Sassari. Nessuno può lasciare il residence in attesa dei risultati dei test. "Abbiamo effettuato i test - ha spiegato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - e siamo in attesa che vengano processati".

Al via nell'Isola i tamponi in aeroporto

Intanto partono anche in Sardegna i tamponi radipi negli aeroporti per chi arriva dai Paesi a rischio. Il primo ad attrezzarsi è stato lo scalo di Cagliari Elmas: la mattina del 18 agosto sono stati allestiti nell'aerostazione i box dove il personale dell'Ats effettuerà i test ai passeggeri sbarcati. Primo banco di prova questo pomeriggio con l'arrivo alle 15.45 del volo proveniente da Madrid. A Olbia, all'aeroporto Costa Smeralda, le postazioni verranno montate il 19 agosto, nei prossimi giorni toccherà allo scalo internazionale di Alghero.

Attesa per i tamponi rapidi nei porti

Nessuna indicazione invece è ancora arrivata all'Autorità del mare di Sardegna per estendere i tamponi anche nei porti dell'Isola. Il primo a partire sarà comunque quello di Porto Torres, attivo nei collegamenti con Barcellona. Spagna e Malta sono dunque i Paesi sorvegliati speciali per i sardi che hanno scelto di trascorrere le vacanze all'estero: Croazia e Grecia infatti, inseriti nell'ultimo dpcm del governo con l'obbligo di tampone al rientro in Italia, non sono collegati direttamente con la Sardegna né con voli né con navi.