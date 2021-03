The Boys 3, ci sarà Stormfront? La risposta dell'attrice

Spazio a nuovi personaggi nei prossimi episodi, come Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles. Altri, apprezzati in passato, potrebbero invece non mostrarsi nuovamente. Occhi puntati su Aya Cash , ovvero l’interprete di Stormfront .

Avviata la produzione della terza stagione di “ The Boys ”, particolarmente attesa dai fan, che non vedono l’ora di tornare a seguire le avventure dei propri beniamini, dai Super alla banda di Butcher sempre pronta a dar loro la caccia.

Dopo il sorprendente finale della seconda stagione, in molti si sono chiesti se Stormfront farà ritorno sul set o meno. Eric Kripke aveva risposto alla domanda in maniera alquanto evasiva. A eliminare qualsiasi dubbio, però, ci ha pensato proprio Aya Cash.

The Boys, il futuro di Stormfront

Intervistata da “Entertainmente Weekly”, Aya Cash ha anche parlato di “The Boys”, oltre a promuovere il suo nuovo film “We Broke Up”. L’attrice ha così risposto alle domande dei fan: “Mi piacerebbe saperlo se farò ritorno o meno sul set. Al momento non sono in Canada a girare i nuovi episodi. Sono impegnata con la nuova serie FOX ‘This Country’. Il mio contratto per quanto riguarda ‘The Boys’ era valido per una sola stagione. Chi può dirlo, dunque. Forse possono aggiungere la mia faccia con la computer grafica! (ride n.d.r.)”.

Di lei si è occupato Ryan, il figlio di Patriota e Becca. Il bambino ha usato i suoi poteri per recidere gli arti di Stormfront. Lei è però immortale, come i protagonisti hanno scoperto a loro spese. Questa maledizione potrebbe dunque consentirle di far ritorno in futuro. Ad oggi, però, non sembrano esserci piani in tal senso. Kripke aveva lasciato una porta socchiusa, guardando magari alla quarta stagione: “No, non è morta. Parliamo di Stormfront. Lei è una piccola, tozza nazista. È viva”.