The Boys 3, ecco Soldier Boy: prima foto di Jensen Ackles

L’inizio delle riprese di “The Boys 3” ha dato il via alla diffusione di un po’ di materiale a dir poco interessante dal set. Viene concessa ai fan anche una prima occhiata a uno dei personaggi più attesi della nuova stagione. Si tratta di Soldier Boy, interpretato dall’ormai ex protagonista di “Supernatural”, Jensen Ackles.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Lo scatto fa riferimento alla prima cinematografica di “Dawn of the Seven”, il film dedicato ai supereroi del Vought Cinematic Univers, che fa ovviamente il vero al MCU. Nel secondo della seconda stagione abbiamo visto alcune riprese della pellicola, che potrebbe mostrarsi, in parte, nel corso del prossimo arco narrativo.

Si intravede un eroe entrare al cinema. Ha indosso un costume bianco, rosso e blu, che può essere facilmente collegato alla figura di Soldier Boy. Una figura che prende spunto, chiaramente, da Capitan America. Un personaggio del quale è però impossibile fidarsi. Non un buono, un po’ come quasi tutti i super di “The Boys”, tutt’altro. Kripke, showrunner della serie, lo descrive come un Homelander prima dell’arrivo di Homelander.

approfondimento I migliori film da vedere a marzo Nessun primo piano disponibile, però, considerando che l’attore mostrato nello scatto non è affatto Jensen Ackles. Sul set c’è la sua controfigura, considerando come l’interprete è ancora in quarantena, essendo di recente giunto a Toronto per le riprese. Possiamo però farci un’idea di quello che sarà il look del personaggio nella serie.

The Boys 3, cosa sappiamo approfondimento The Boys, i bloopers della seconda stagione: VIDEO Non sono stati svelati dettagli sulla terza stagione di “The Boys”, almeno per quanto riguarda la trama. Si tratta, quasi, di un punto zero dal quale ripartire. La fedina dei protagonisti è stata ripulita e possono, dunque, smettere di nascondersi. Sarà però necessario trovare un nuovo modo per attaccare i Sette, tentando di far crollare il sistema e non il solo Homelander.