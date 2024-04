Fallout, è boom anche per la colonna sonora (che esce in vinile)

La soundtrack della prima stagione della serie televisiva di Amazon Prime è stata rilasciata in vinile. Non c'è da stupirsi, visto il successo che questo show sta avendo (anche lato sette note). La colonna sonora originale porta la firma di Ramin Djawadi ed è stata rilasciata anche su vinile. Comprende 21 tracce, incluso il tema iconico e altre musiche di momenti chiave della saga. Il vinile (che costa 29,98 dollari) è subito esaurito ma, data la popolarità dello show, è probabile che verrà presto rifornito

La sorprendente soundtrack della prima stagione della serie televisiva di Amazon Prime (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è stata rilasciata in vinile, a riconferma dell’enorme successo che questo show sta avendo (anche lato sette note).

Il successo strabiliante dell’adattamento televisivo di Fallout non ha la minima intenzione di attenuarsi, anzi. Addirittura le musiche decollano in streaming, gettonatissime su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Nonostante siano passate già due settimane dal rilascio della serie televisiva in questione, la rete continua a impazzire per questo show, che sta inanellando record su record, oltre a recensioni positive su recensioni positive.

Si tratta di 21 tracce, racchiuse in un set di due LP "Canary Yellow e Sky Blue opaco". La copertina presenta il poster teaser della serie, mostrando l’attrice Ella Purnell nei panni della protagonista Lucy mentre lascia la Vault 33 per la prima volta. La release include anche inserti a colori di immagini promozionali di Lucy nel deserto, nel suo classico outfit composto da tuta blu e gialla della Vault.

Già la saga videoludica era caratterizzata da una colonna sonora notevole

Mentre Fallout come franchise videoludico è più conosciuto per la sua colonna sonora composta più che altro da celebri hit degli anni '50, la sua colonna sonora originale è sempre stata una delle migliori nel mondo dei videogiochi.

Ramin Djawadi, autore di questa soundtrack, non è certo estraneo agli adattamenti videoludici, dato che ha un titolo dome Uncharted nel suo curriculum vitae da compositore…

La colonna sonora di Djawadi si ricollega perfettamente all’eredità musicale dell’epopea videoludica di Fallout, onorando il passato del franchise in momenti chiave della serie. Per esempio, il tema del videogame Fallout 4 viene riutilizzato e reinterpretato in modo impeccabile, trascinando in una nostalgia davvero indomabile qualsiasi fan di lunga data (provare per credere. Se vi esce una lacrimuccia dal dotto lacrimale, allora significa che avete giocato a Fallout 4).