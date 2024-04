Fallout, l’easter egg legato al cane che (forse) non avete notato

Il magazine statunitense Game Rant ha spiegato l’easter egg della presenza a quattro zampe della serie televisiva di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco cosa significa quella scena dove vediamo il nuovo compagno del Ghoul, il cane che chiama con il soprannome di "Dogmeat" (anch'esso significativo)



La serie televisiva Fallout che adatta la saga videoludica omonima si rivela fedele ai videogiochi in maniera davvero impressionante, qualcosa che è stato salutato con grande, gradissimo entusiasmo dai fan.

Lo show televisivo pullula di Easter egg, come già accade nei videogame.

Tra le innumerevoli chicche e sorprese di Fallout, ce ne è una in particolare che dimostra quanto l'adattamento sia dedicato a onorare il materiale originale e perfino le sue radici, ossia i prodotti culturali che hanno ispirato l'epopea di videogame. I fan possono scoprire easter egg nascosti in ogni scena, con omaggi che tornano proprio alle radici del franchise, inclusi alcune citazioni a A Boy And His Dog, il film che ha ispirato i giochi di Fallout.

Questa è la pellicola da cui "Dogmeat", il cane del Ghoul, ha preso il suo nome è la fonte di ispirazione dell'universo narrativo di Fallout, che vede i suoi personaggi attraversare un mondo post-apocalittico, quindi è facile capire come abbia ispirato la serie televisiva. La fedeltà di questo show ai giochi di ruolo post-nucleari che lo hanno preceduto ha fatto la gioia dei fan della prima ora, che sono rimasti piacevolmente stupiti dal livello di precisione sorprendentemente dettagliato.

Da dettagli sottili e riferimenti al passato ad altri segreti che sono stati nascosti in maniera geniale tra una scena e l’altra, lo show di Fallout è pieno di easter egg che i fan stanno lentamente scoprendo, non senza gaudio e goduria immensi.



Il riferimento al cane del film che ha ispirato l'intero franchise di Fallout

L’easter egg del cane è una citazione del film che ha ispirato l'intero franchise di Fallout, ossia A Boy And His Dog. Nel complesso, ci sono talmente tanti segreti nella prima stagione di Fallout che anche i veterani del franchise rischiano di perdersene parecchi, specialmente durante la prima visione dello show. Proprio la massiccia presenza di Easter egg è quella che sta portando una buona fetta di pubblico a riguardare e riguardare ancora gli episodi della prima stagione, per scovare i segreti, le chicche, le citazioni e gli omaggi che non sono stati ancora svelati in rete. È diventata quasi una mega sfida globale, che crea ancora più flusso di visioni a questa serie televisiva accolta con un enorme entusiasmo. Tra i diversi Easter egg nello show di Fallout ci sono riferimenti ricorrenti al film A Boy And His Dog, che viene citato più volte nei giochi del franchise videoludico, anche se fa un'apparizione molto più esplicita nello show televisivo.

Il film A Boy And His Dog Si intitola A Boy And His Dog ed è il film che originariamente era una novella, poi successivamente adattata in un film. Racconta di un ragazzo, di nome Vic, e del suo cane telepatico, Blood. Questa coppia sopravvive nella desolazione americana conseguente a un'apocalisse nucleare. Il film è diventato una grande ispirazione per molte storie ambientate in mondi post-apocalittici, in particolare il franchise di Fallout. Non solo questo film è stato un'ispirazione per i giochi originali di Fallout sviluppati da Interplay, ma continua a essere citato nei giochi di Fallout moderni sviluppati da Bethesda, così come nello show televisivo approdato di recente su Prime Video. Diverse scene fanno riferimento direttamente ad A Boy And His Dog nella prima stagione dello show di Fallout. Il riferimento più esplicito si trova a sei minuti e trenta secondi nell'Episodio Sei, intitolato The Trap. In una scena di flashback pre-guerra che mostra il personaggio principale dello show di Fallout, il Ghoul, quando era ancora un attore, si può vedere un poster nella sua casa che pubblicizza il film fittizio A Man And His Dog, con protagonista lui stesso e il suo cane di famiglia, Roosevelt, nei ruoli principali.

Il nome del cane è Dogmeat proprio in riferimento al film Il Ghoul si riferisce al suo nuovo compagno cane chiamandolo “Dogmeat” in varie occasioni, e questo è proprio in riferimento al film. Il soprannome è lo stesso che il personaggio principale del film A Boy And His Dog usa spesso per riferirsi al suo cane. Nel franchise videoludico di Fallout, per i giocatori riferirsi ai loro compagni cani usando il soprannome di “Dogmeat” è diventata una vera e propria tradizione.

I riferimenti dello show di Fallout a questo film evidenziano ancora una volta quanto dettagliata e fedele sia questo adattamento. La fedeltà riguarda non solo il materiale originale del franchise ma perfino le sue radici. Il film A Boy And His Dog è assolutamente da guardare, dunque se avete finito la prima stagione di Fallout vi consigliamo di andare a recuperarlo per capire quante citazioni della suddetta pellicola ci siano nella serie.