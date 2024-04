Fallout, lo spot immobiliare sui Vault con Gianluca Torre. VIDEO

È uscita una geniale pubblicità di Prime Video con l'agente immobiliare di TikTok, personaggio molto noto sui social. Il video in cui Gianluca Torre mostra, con ironia, le caratteristiche e i rischi legati all'abitare in una Vault è esilarante. E infatti questo nuovo spot per la serie televisiva Fallout sta diventando virale

È uscita una geniale pubblicità che sponsorizza la serie televisiva Fallout, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di uno spot che vede protagonista l'agente immobiliare di TikTok Gianluca Torre, personaggio molto noto sui social. Il video in cui Torre mostra, con ironia, le caratteristiche e i rischi legati all'abitare in una Vault è esilarante. E infatti questo nuovo spot di Fallout sta diventando virale, spopolando in rete perché fa davvero molto ridere. E non soltanto alla buona dose di ironia e l'ingrediente per il successo: in questo caso anche l'originalità rende la ricetta davvero succulenta.



Ma facciamo un passo indietro, spiegando innanzitutto chi è Gianluca Torre: si tratta di un agente immobiliare molto seguito sui social network perché racconta il proprio lavoro con grande umorismo, senza mai tralasciare comunque la professionalità.

Nella clip - che è stata pubblicata nelle scorse ore sul canale ufficiale di Amazon Prime Video (che trovate in fondo a questo articolo) - Torre veste i panni di un agente immobiliare che definire sui generis è poco…

Lo vediamo infatti proporre la vendita di un appartamento nel Vault, quel mondo sotterraneo tipico dello scenario post-apocalittico descritto nella serie televisiva Fallout.



Potete guardare il video con lo spot immobiliare sui Vault di Gianluca Torre nella clip che trovate in fondo a questo articolo.