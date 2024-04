Fallout, dal videogioco alla serie tv: i personaggi iconici della saga

Oggi, giovedì 11 aprile, l'attesissima serie televisiva tratta del videogame omonimo fa il proprio debutto su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Scopriamo i personaggi più importanti della saga videoludica che è oggetto di un'ambiziosa trasposizione live-action. L’amato franchise post-apocalittico di Bethesda è ambientato nel mondo di Fallout, abitato da creature e personaggi altamente iconici e significativi, tra cui i Ghoul



Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dai fan di Fallout: oggi, giovedì 11 aprile 2024, l'attesissima serie televisiva tratta del videogame omonimo fa il proprio debutto su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La saga videoludica è oggetto di un'ambiziosa trasposizione live-action. Per calarci al meglio nelle atmosfere di questo show televisivo, non si possono non conoscere i personaggi più importanti.

L’amato franchise post-apocalittico di Bethesda infatti è ambientato nel mondo di Fallout, che è abitato da creature e personaggi altamente iconici e significativi, tra cui i Ghoul.

Dato che immergersi per la prima volta nell'universo di Fallout attraverso questa nuova serie televisiva potrebbe per qualcuno risultare un'esperienza abbastanza disorientante, ecco un piccolo “bigino” che informa circa i personaggi di questo franchise.

La vastità delle Wasteland, la complessità delle fazioni, delle creature e anche delle tante dinamiche potrebbero infatti in qualche modo sopraffare il pubblico che non ha mai giocato al videogame, e che quindi poco sa di questo universo narrativo. Per comprendere appieno gli eventi e gli elementi fondamentali della saga post-apocalittica tra le più amate dai gamer, un po' di infarinatura è d’uopo.

Prima di focalizzarsi sui personaggi simbolici di questa epopea, ricordiamo che Fallout nasce come sequel di Wasteland. Quest'ultimo era un videogioco di ruolo a turni che uscì nel 1988.

Fallout ha introdotto un nuovo sistema di regole di ruolo (noto come Special, che ha superato il famoso Gurps) e ha il pro di aver saputo approfondire la narrativa di quello che è il classico genere post-atomico. L'universo che questo videogame è riuscito a creare è qualcosa di pazzesco, con una ricchezza che lo rende estremamente affascinante nella sua incredibile decadenza.



Creature e personaggi iconici di Fallout

Il mondo di Fallout è abitato da creature personaggi assai significativi. Innanzitutto ci sono i Ghoul, esseri in stato di putrefazione che sono stati mutati dall'esposizione alle radiazioni, noti anche come necrotici post-umani.

Nella stragrande maggioranza, i Ghoul non hanno nessun tipo di senso di umanità, tuttavia esistono alcuni che mantengono il proprio intelletto e addirittura che riescono a mostrare empatia.

Un personaggio Ghoul che si rivelerà assai interessante nella serie televisiva è quello che viene interpretato dall'attore Walton Goggins. È questo il caso di un Ghoul dotato di umanità, motivo per cui questa figura sarà senz'altro di grande interesse per il pubblico.

Oltre ai Ghoul, il mondo post-apocalittico di Fallout è pieno zeppo di creature mutanti e pericolose, per esempio Deathclaw, Radscorpion e i Supermutanti.

I Supermutanti, personaggi iconici del videogame (e della serie TV)

Ma parliamo proprio di loro, dei Supermutanti: sono esseri derivati da esperimenti genetici che sono stati condotti prima della guerra. Sono una minaccia per i sopravvissuti nelle Wasteland e, c'è proprio da dirlo, va a loro il merito di una tensione massima, che di certo aleggerà anche nella serie televisiva.

Invece, per quanto riguarda i personaggi umani iconici della saga videoludica, ci sono il Sole Nascente o Sarah Lyons della Confraternita dell'Acciaio. Da tenere in considerazione sono anche i protagonisti dei vari capitoli del franchise, da The Chosen One di Fallout 2 al Solitario di Fallout 3.

I personaggi della serie televisiva

Per ciò che riguarda i personaggi della serie televisiva, i principali "umani" (o semi-umani, dato che tra i protagonisti c'è pure un Ghoul) sono tre: Lucy MacLean, interpretata da Ella Purnell. È una giovane abitante del Vault 33 che abbandona la propria casa per intraprendere un viaggio nell'area devastata di Los Angeles. C’è poi Maximus, interpretato da Aaron Moten, che è una recluta della Confraternita d'Acciaio. Cooper Howard / Il ghoul, interpretato da Walton Goggins, è invece una ex star di Hollywood, diventato ora un cacciatore di taglie mutato dalle radiazioni. È ancora in vita da prima della guerra nucleare. approfondimento Fallout, arriva la serie tv sul videogame, dagli autori di Westworld

La storia che sta alla base della saga videoludica

La trama vede l'inizio di questa saga all'inizio del 2077. Si tratta di un futuro in cui le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti portano all'apocalisse nucleare. La mutua distruzione di tutti i Paesi del globo terraqueo sconvolge il mondo, tramutando la Terra in un pianeta radioattivo. Prevedendo questo tipo di disastro, però, gli statunitensi hanno costruito dei rifugi sotterranei noti come Vault. Sono cittadelle che garantiscono la sopravvivenza di chi vi abita, e proprio in una di queste, il Vault 13, inizia l'azione del primo capitolo dell'epopea, ambientato 84 anni dopo l'attacco nucleare.

Un abitante del Vault, ecco il ruolo del gamer

Il giocatore del videogame interpreta un abitante del Vault che deve salvare la riserva idrica della struttura, e per farlo deve addentrarsi nelle pericolose Wasteland alla scoperta degli orrori di un mondo vessato dalle conseguenze delle esplosioni atomiche, tra virus mutanti, fazioni che lottano fino all'ultimo sangue e creature che definire da incubo è davvero riduttivo… Il secondo capitolo del videogame è ambientato ottant'anni dopo il primo capitolo, e ancora una volta è targato Stati Uniti. Un'America chiaramente futuristica e distopica, devastata dalle radiazioni. Il terzo capitolo compie in avanti un balzo di 36 anni.

Il terzo capitolo del gioco è il più interessante

Per quanto riguarda il videogame, è proprio il terzo capitolo che è considerato il migliore dei primi tre. Questo è il capitolo in cui viene introdotto il VATS, un sistema che consente di interrompere l'azione in tempo reale, ciò per pianificare le mosse successive in maniera tattica.

C’è poi lo spin-off Fallout: New Vegas, che ambienta il gioco a Las Vegas nel 2281, mentre Fallout 4 ha come location il Massachusetts del 2287.

La serie TV Amazon, invece, è ambientata nel 2296, nove anni dopo gli eventi di Fallout 4. E non solo l'anno è ben diverso, ma anche il luogo: ci porta infatti in un nuovo mondo della vasta mappa post-apocalittica, ossia la Los Angeles post-nucleare e vessata dalle radiazioni.