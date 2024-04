Fallout, tutto quello che c'è da sapere sull'attesa serie Prime Video

Ella Purnell, interprete della protagonista Lucy MacLean, ha raccontato su Instagram: “Non ho ancora trovato le parole per descrivere quanto questo show e queste persone abbiano avuto un ruolo importante per me”

Fallout è la nuova serie tv targata Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La piattaforma di streaming ha lanciato il trailer ufficiale fornendo un primo approfondito sguardo sulla produzione.

Basata sull'omonima serie di videogiochi, Fallout è la serie tv che vede protagonista Ella Purnell nei panni di Lucy MacLean, una giovane donna del Vault 33, ovvero un bunker atomico, che decide di abbandonare la realtà conosciuta fino a quel momento per addentrarsi in una nuova società. Il filmato mostra alcuni dei personaggi principali della realtà distopica in cui segreti e azione si mescolano prepotentemente. Nel cast anche Walton Goggins e Aaron Moten.

La serie tv farà il suo atteso debutto giovedì 11 aprile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questa la sinossi ufficiale: "Basato su una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, Fallout è una storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto molto da avere". Il testo prosegue: "Duecento anni dopo l'apocalisse, una pacifica abitante di uno dei confortevoli rifugi antiatomici è costretta a risalire in superficie. E rimarrà sconvolta nello scoprire la Zona Contaminata che la attende".

La protagonista ha scritto in merito alla produzione: “Non ho ancora trovato le parole per descrivere quanto questo show e queste persone abbiano avuto un ruolo importante per me”. Walter Goggins ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “L’amore e il duro lavoro (di ogni dipartimento del team) che hanno messo in questa esperienza è così strabiliante per me”.