Francis Ford Coppola vince il Razzie Award per “Megalopolis”

Il regista de Il Padrino, Francis Ford Coppola, ha vinto il Razzie Award come peggior regista per Megalopolis. Il premio per il peggior film è andato a Madame Web, la cui protagonista, Dakota Johnson, è stata anche premiata come peggior attrice. Jerry Seinfeld è stato invece nominato peggior attore per il suo ruolo in Unfrosted - Storia di uno snack americano



La 45ª edizione dei Razzie Awards, i celebri “anti-Oscar” che premiano il peggio del della stagione cinetografica, ha assegnato a Francis Ford Coppola il riconoscimento come peggior regista per il suo ambizioso Megalopolis (2024). Il film, che ha ricevuto sei nomination, si è trovato al centro di accese discussioni sin dalla sua presentazione. Accanto a Coppola, tra i premiati figurano Madame Web come peggior film, Jerry Seinfeld peggior attore per Unfrosted e Dakota Johnson peggior attrice per Madame Web.

La reazione del regista Lontano dal considerare il premio un insulto, Coppola ha accolto il Razzie con entusiasmo, cogliendo l’opportunità per sottolineare il suo approccio anticonvenzionale al cinema. “Sono entusiasta di ricevere il Razzie Award”, ha dichiarato, ribadendo di non voler conformarsi alle regole imposte dall’industria. Su Instagram, il regista ha poi criticato Hollywood, accusandola di essere troppo timorosa del rischio: “Ho scelto di non seguire le regole codarde imposte da un’industria così terrorizzata dal rischio.

Una visione fuori dagli schemi Coppola, autore di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, difende con fermezza la sua opera e il suo modo di intendere il cinema. Secondo lui, l’attuale industria cinematografica potrebbe non essere in grado di produrre film destinati a rimanere rilevanti nei prossimi decenni, nonostante il talento delle nuove generazioni. Il regista ha concluso il suo intervento con un messaggio di gratitudine al cast e alla troupe di Megalopolis, ricordando che il valore di un’opera d’arte non può essere ridotto ai risultati del botteghino.

Tutti i vincitori di questa edizione 2025 dei Razzies Peggior Film - Madame Web

Peggior Attore - Jerry Seinfeld - Unfrosted - Storia di uno snack americano

Peggior Attrice - Dakota Johnson - Madame Web

Peggior Attore Non Protagonista - Jon Voight - Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Peggior Attrice Non Protagonista - Amy Schumer - Unfrosted - Storia di uno snack americano

Peggior Regista - Francis Ford Coppola - Megalopolis

Peggior Combo - Joaquin Phoenix & Lady Gaga - Joker: Folie à Deux

Peggior Prequel, remake, rip-off o sequel - Joker: Folie à Deux

- Joker: Folie à Deux Peggior sceneggiatura - Madame Web