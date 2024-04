Fallout, la teoria dei fan sul finale della 1° stagione della serie TV

Secondo i fan, il finale della prima stagione della serie televisiva di Prime Video non è quello che sembra. Chiaramente questo articolo contiene spoiler e dettagli rilevanti della trama della prima stagione di Fallout, motivo per cui se non avete ancora guardato fino alla fine tutti gli episodi è bene che non leggiate quanto segue



Sta circolando in rete nelle ultime ore una teoria relativa al finale della prima stagione della serie televisiva Fallout.

Secondo i fan, il finale della prima stagione non è quello che sembra…

Chiaramente questo articolo contiene spoiler e dettagli rilevanti della trama della prima stagione di Fallout, motivo per cui se non avete ancora guardato fino alla fine tutti gli episodi è bene che non leggiate quanto segue.

Tutti i fan dell'universo di Fallout - un universo che è nato prima nell’ambito videoludico e adesso è stato adattato a quello televisivo - hanno ricevuto una risposta all'interrogativo che sta alla base dell'esistenza del mondo distopico di Fallout. La domanda in questione è: chi è stato a sganciare la bomba atomica?

La serie TV di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si rifà in maniera fedele a ciò che già è stato raccontato in lungo e in largo dai vari capitoli della saga videoludica di Bethesda, integrando perfettamente ai videogiochi di Fallout tutto ciò che viene raccontato nello show televisivo.

La spiegazione nell'ottavo e ultimo episodio è intenzionalmente fuorviante? Nell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione della serie, si scopre che è stata la Vault-Tec a sganciare la bomba atomica. Il motivo? Per creare la situazione grazie alla quale tutte le corporazioni si avrebbero guadagnato. L'avvio del progetto dei Vault, infatti, avrebbe comportato conseguenze economiche notevoli per tutte le corporazioni. Però alcuni dettagli sembrerebbero non tornare, soprattutto alla luce di una teoria che è stata elaborata da molti fan in rete, ripresa e ben spiegata dal magazine americano The Gamer. I fan di Fallout ritengono che lo show stia indirizzando male il pubblico su chi avrebbe lanciato le bombe atomiche per primo.

Un fan in particolare ha condiviso la propria teoria su chi ha realmente lanciato la prima bomba atomica, proponendo una teoria che suggerirebbe che la rivelazione che si scopre alla fine della prima stagione sia intenzionalmente fuorviante.

Il finale della prima stagione

Nell'episodio conclusivo della prima stagione dello show si assiste a un incontro tra Vault-Tec e varie altre aziende con sede negli Stati Uniti. Qui, il rappresentante di Vault-Tec, Barb Howard, rivela che intendono far cadere le bombe loro stessi, per garantire che tutti coloro coinvolti nel programma Vault vedano un ritorno sui propri investimenti.

Dunque con questa scena viene spiegato che è stata proprio Vault-Tec a iniziare la guerra che ha distrutto il mondo. Tuttavia, su Reddit un fan ha voluto condividere la propria opinione. Si tratta dell’utente Reddit Corpolentusmaximus2, e spiega che a suo avviso lo show potrebbe in realtà poi spiegare che Vault-Tec in realtà non abbia avuto la possibilità di far cadere la bomba atomica sul mondo, superata dalla Cina.

La teoria dell’utente di Reddit L’utente di Reddit Corpolentusmaximus2 spiega dettagliatamente la teoria, facendo intendere che la Cina stava perdendo la guerra contro gli Stati Uniti, motivo per cui avrebbe deciso di bombardare gli Usa molto prima del previsto. Questo coglie di sorpresa Vault-Tec, il che spiega perché Cooper Howard ha la custodia della figlia sua e di Barb quando la prima bomba colpisce. Sicuramente, se Vault-Tec avesse orchestrato tutto, Barb si sarebbe assicurata di avere con sé la figlia quel giorno. È possibile che anche Cooper fosse a conoscenza, dato che ha spiato la riunione di Vault-Tec, ma è chiaramente colto di sorpresa quando inizia la guerra.

In effetti, se questa teoria fosse veritiera, tutto questo sarebbe anche il linea con il piano del creatore della serie, Tim Cain, il quale appunto vorrebbe che le cose fossero andate così per quanto riguarda il come è iniziata la Grande Guerra.

La teoria dell’utente di Reddit spiega anche un'altra incongruenza L'utente di Reddit argomenta anche che la sua teoria spiegherebbe un'altra incongruenza, quella relativa a Mr. House. In Fallout: New Vegas, dice di aver previsto quando le bombe sarebbero cadute, però ha sbagliato di 20 ore. Corpolentusmaximus2 dice che questo significa che la Cina ha colpito gli Stati Uniti poche ore prima che Vault-Tec intendesse far cadere le bombe.

Molti altri fan apprezzano questa teoria e credono anche che questa svolta nella trama della prima stagione verrà annullata con un'altra svolta nella seconda stagione. Tuttavia questo potrà essere confermato oppure smentito soltanto quando vedremo la seconda stagione, che è già stata confermata da Prime Video.