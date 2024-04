Fallout, le speranze di una seconda stagione

Il successo della 1° stagione della serie TV, uscita pochi giorni fa sulla piattaforma di streaming video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e già diventata cult, ha fatto sì che gli spettatori stiano desiderando con tutte le proprie stelle cadenti un 2° atto. Notizie ufficiali su un’eventuale 2° stagione non sono state rivelate, ma considerando l’indice di gradimento registrato da questo capitolo è probabile che le speranze di veder proseguire lo show siano ben riposte

Fallout è un successo strepitoso, e questo era assai prevedibile. Come prevedibile, a questo punto, è la pianificazione di una seconda stagione della serie televisiva tratta dalla saga videoludica omonima.

Lo strepitoso successo della prima stagione dello show, uscito pochi giorni fa sulla piattaforma di streaming video Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e già diventato cult, ha fatto sì che gli spettatori stiano desiderando con tutte le proprie stelle cadenti un secondo atto dello show.

Notizie ufficiali su un’eventuale seconda stagione non sono state ancora rivelate, ma considerando l’indice di gradimento registrato da questo primo capitolo è molto probabile che le speranze di veder proseguire lo show siano ben riposte.

Inoltre - considerando quanta storia abbiano i videogiochi da cui questa serie TV è tratta - non c’è dubbio che di materiale per fare una seconda stagione di Fallout ce ne sia eccome. E a iosa.

Di seguito trovate alcuni spoiler della prima stagione di Fallout, quindi se ancora non avete guardato (oppure non avete finito di guardare) la prima stagione, allora non proseguite con la lettura di questo articolo.