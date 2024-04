Fallout, il numero di Vault-Tec funziona davvero e nasconde un indizio

La serie televisiva tratta dalla saga videoludica omonima è approdata da pochi giorni su Prime Video e già è da record. Lo show presenta un numero di telefono di Vault-Tec che le persone possono davvero chiamare (o a cui si può inviare un messaggio) per scoprire un intrigante easter egg, uno dei tanti che caratterizzano questa serie amatissima da critica e pubblico



La serie televisiva Fallout su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha una tonnellata di “easter egg” che deliziano il palato dei fan del popolare videogame RPG post-apocalittico di proprietà di Bethesda.

Tra questi, ce ne è uno che fa la gioia degli amanti del cosiddetto "guerrilla marketing": lo show presenta un numero di telefono americano di Vault-Tec che le persone possono davvero chiamare (o a cui si può inviare un messaggio) per scoprire un intrigante easter egg, uno dei tanti che caratterizzano la serie. Il suddetto numero di telefono di Vault-Tec è quello che appare sullo schermo nell'episodio 6. Ha suscitato parecchio scalpore sui social media.

Il numero di telefono viene mostrato mentre Cooper Howard (il personaggio interpretato da Walter Goggins) presenta una pubblicità sui Vault, incoraggiando gli spettatori a casa a mettersi in contatto per assicurarsi un posto in un rifugio di sopravvivenza. Il numero da fare per gli Stati Uniti è 213-25-VAULT (213-258-2858) o, se sei residente nel Regno Unito, 001-213-258-2858. Un easter egg del genere era già presente nella saga videoludica, per la precisione in Fallout 4. Il numero di telefono era diverso rispetto a quello della serie TV: quello del videogame, infatti, era 1-888-4-VAULT-TEC e funzionava soltanto telefonando dagli Stati Uniti. In fondo a questo articolo potete guardare il momento della serie televisiva Fallout in cui viene mostrato il numero telefonico, e anche un video che fa vedere cosa accade se si telefona.



Cosa succede quando si chiama quel numero di telefono Chi prova a telefonare al numero sopracitato potrebbe essere costretto ad abbassare il volume: ciò che si sente dall’altro capo del telefono, infatti, sono grida insopportabili, come se provenissero da una persona che sembra stiano torturando. La persona in questione emette grida frenetiche e versi tipici di chi sta agonizzando, poi a un certo punto la chiamata si interrompe. Invece se si manda un messaggio si otterrà una risposta più professionale da Vault-Tec, ossia la seguente: "Grazie per aver mandato un messaggio a Vault-Tec. Il prossimo appuntamento disponibile è tra 33 settimane, attendi per favore!”, si legge nel messaggio di risposta che arriverà in automatico, secondo quanto riportiamo numerosi post su X (l’ex Twitter) che stanno inondando la rete in queste ore). "Congratulazioni! Potremmo o potremmo non metterci in contatto se diventa disponibile un appuntamento", dice un secondo messaggio, dopo aver accettato di ricevere marketing ricorrente e altri messaggi.

approfondimento Fallout, le speranze di una seconda stagione

Che questo easter egg sia un annuncio di qualcosa legato a Fallout che arriverà in futuro? I fan sono curiosi di scoprire se questo dettaglio nascosto sia più di un semplice trucchetto per aumentare l’hype (e il marketing) della serie televisiva oppure se in qualche modo stia suggerendo che qualcosa bolle in pentola. Sarà perché gli spettatori - che hanno tanto apprezzato la prima stagione - non vedono l’ora di apprendere la notizia ufficiale che una seconda stagione di Fallout arriverà (annuncio che però, per adesso, ancora non è sopraggiunto), fatto sta che in ogni piccolo dettaglio si tende a intravedere un messaggio nascosto che sta a significare che un nuovo capitolo sia dietro l’angolo… Cosa ancora non certa, lo ripetiamo.

approfondimento Fallout, lo spot immobiliare sui Vault con Gianluca Torre. VIDEO

C’è chi è convinto che il periodo di 33 settimane nel messaggio di testo sia un indizio Alcuni credono che il periodo di 33 settimane nel messaggio di testo sia correlato a Vault 33. Altri pensano che stia lasciando intendere che notizie sui giochi o sull'adattamento televisivo arriveranno a novembre (ossia a 33 settimane da adesso). Sfortunatamente, non lo scopriremo fino a novembre 2024. Di certo, però, i fan più “freschi” di Fallout (quelli che hanno imparato ad apprezzare questo mondo guardando la recente serie televisiva che adatta i meno recenti videogiochi) si daranno a una full immersion nel franchise videoludico per dominare la nostalgia, dopo essersi goduti la prima stagione della serie TV. E di certo ne hanno a iosa di titoli videoludici tra cui scegliere, inclusi Fallout 4, Fallout New Vegas e Fallout 76, tutti in ripresa grazie al successo dello show televisivo, il cui debutto su Prime Video lo scorso 10 aprile ha decretato un boom senza precedenti.

Di seguito potete guardare il momento della serie televisiva Fallout in cui viene mostrato il numero telefonico, e anche un video che fa vedere cosa accade se si telefona.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie