Fallout, la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione

Tre personaggi chiave

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, executive producers, creatori e co-showrunner, sono ovviamente al settimo cielo per la seconda stagione di Fallout. E non vedono l'ora di esplorare nuove dinamiche per gli amatissimi personaggi. Ella Purnell è Lucy, un’ottimista abitante del Vault, la cui anima pacifica e idealista viene messa a dura prova quando è costretta a uscire in superficie per salvare suo padre. Aaron Moten è Maximus, un giovane soldato che ottiene il grado di scudiero nel gruppo armato della Confraternita d’Acciaio, e che farà di tutto per ripristinare legge e ordine nella terra desolata. Walton Goggins interpreta il Ghoul, un cacciatore di taglie di dubbia moralità che custodisce 200 anni di storia del mondo post-nucleare. I tre si scontrano quando si trovano a inseguire un oggetto nelle mani di un ricercatore enigmatico, che ha la capacità di modificare radicalmente la dinamica del potere nel loro mondo. Al momento, trama e data d'uscita di Fallout 2 non sono state rese note.