Oscar 2025, Karla Sofia Gascón parteciperà alla cerimonia

Karla Sofia Gascón parteciperà alla cerimonia degli Oscar. L’interprete, candidata alla statuetta per la migliore attrice per il suo ruolo nel musical in lingua spagnola Emilia Pérez, nelle ultime settimane è finita al centro di polemiche legate a vecchi tweet che aveva pubblicato dal suo account.

Si apprende ora che la star sarà presente alla notte degli Academy Awards: secondo fonti vicine alla produzione, Netflix ha deciso di farsi carico delle spese per consentire alla protagonista del film di Jacques Audiard di partecipare all’evento, che si terrà il 2 marzo presso il Dolby Theatre di Hollywood.

Come fanno sapere i media statunitensi, i dettagli della sua presenza sono ancora in fase di definizione: non è chiaro se sfilerà sul red carpet, se concederà interviste o se sarà seduta accanto alle sue colleghe Zoe Saldaña e Selena Gomez, insieme al regista Jacques Audiard.

Secondo alcune indiscrezioni, poco prima prima degli Oscar l'attrice parteciperà ai Premi César a Parigi, che si terranno il 28 febbraio 2025.

La notizia è stata inizialmente riportata dal New York Post, poi immediatamente ripresa da tutte le testate americane e internazionali.