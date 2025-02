Oscar 2025, la foto di gruppo con tutti i candidati

Cinema

L'Academy ha rivelato i titoli in corsa per la prestigiosa cerimonia degli Oscar, prevista per il prossimo 2 marzo. Tra i film, ci sono opere già proiettate nelle sale, altre in arrivo in Italia e alcuni già disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Vediamo dove si possono guardare le pellicole candidate alla più ambita delle statuette A cura di Camilla Sernagiotto