Oscar 2025, anche Halle Berry e Scarlett Johansson tra i presentatori

Per gli Oscar quella che sta arrivando è la 97esima edizione. La cerimonia di premiazione si terrà allo storico Dolby Theatre di Los Angeles e sarà trasmessa come sempre in diretta televisiva su ABC. Per la prima volta sarà disponibile in streaming anche su Hulu. L'appuntamento è fissato per domenica 2 marzo.

Oscar 2025, "Emilia Pérez" il film con più nomination

In lizza per 13 premi, il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination agli Oscar 2025 è Emilia Pérez di Jacques Audiard. Seguono The Brutalist di Brady Corbet e Wicked di Jon M. Chu, entrambi con 10 nomination. A rappresentare l’Italia c’è Isabella Rossellini, che ha ricevuto la sua prima candidatura al premio come Migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. Resta fuori invece Vermiglio di Maura DelPero, che era entrato nella shortlist per il Miglior film internazionale.