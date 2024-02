Oscar, Ryan Gosling si esibirà con il brano I'm Just Ken

Dopo mesi di speculazioni, è ufficiale: Ryan Gosling eseguirà la sua I'm Just Ken, brano in gara per la Miglior canzone originale, dal palco degli Oscar. A dirlo è Variety, sebbene l'Academy non abbia ancora confermato né smentito.

Un'esibizione inaspettata

Solamente lo scorso febbraio l'attore - sempre a Variety - raccontava di non essere stato contattato per l'esibizione. "Potrebbe essere un rischio troppo grande per me", ha detto. “Non so come funzionerebbe un'eventuale esibizione, ma sono aperto a tutto".

Mark Ronson, che ha scritto la canzone insieme ad Andrew Wyatt, in occasione dei Grammy ha invece confessato che - vedere Ryan Gosling esibirsi agli Oscar - sarebbe stato un sogno. E, quando gli è stato chiesto se avesse pensato ad un altro cantante, per sostituire l'attore in caso di rifiuto, ha risposto: "No. Se Ryan non lo fa, non lo facciamo nemmeno noi”.

I'm Just Ken, peraltro, non è l'unico brano di Barbie ad aver ottenuto una nomination all'Oscar come Miglior canzone originale. Concorre alla statuetta anche What Was I Made For di Billie Eilish e Finneas, già vincitrice ai Grammy (al premio partecipavano anche I'm Just Ken e Dance the Night ndr.).