Jodie Foster vs la Gen Z: "Arrivano tardi al lavoro e sono irritanti"

In attesa di vederla nell’attesissima quarta stagione di True Detective - Night Country ( dal 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW ), Jodie Foster, in un’intervista al Guardian, tra le tante tematiche affrontate ha parlato ampiamente anche del suo rapporto con le nuove generazioni, soprattutto di dover condividere il set con i ragazzi della cosiddetta generazione Z (chi è nato tra il 1997 e il 2012): “Sono davvero fastidiosi, soprattutto sul posto di lavoro. Fanno tipo: ‘No, oggi non me la sento, verrò alle 10:30’. Oppure, nelle e-mail, quando faccio notare gli errori grammaticali e la necessita di controllare l’ortografia: ‘Perché dovrei farlo, non è un po’ limitante?”

La famiglia e suoi due figli

La Foster, che potrebbe ricevere un’altra candidatura all’Oscar per il suo ruolo nel film Nyad – Oltre l’oceano, ha parlato nella sua lunga intervista al tabloid britannico anche dei suoi due figli e del loro atteggiamento nei confronti delle donne. Ha spiegato che mentre ora sono “super femministi”, a un certo punto suo figlio maggiore credeva di dover essere antipatico alle donne per essere un ragazzo. “C’è stato un momento con il mio figlio maggiore, quando era al liceo, in cui, poiché era cresciuto da due donne – tre donne – era come se stesse cercando di capire cosa significasse essere un ragazzo. ha guardato la televisione ed è giunto alla conclusione: oh, devo solo essere uno s.....o. Capisco. Devo essere schifoso con le donne e comportarmi come se fossi uno s.....o..E io ho pensato, no! Non è questo che significa essere un uomo! Questo è ciò per cui la nostra cultura ti ha venduto per tutto questo tempo. Per la cronaca, La foster ha avuto i suoi due figli dall’ex compagna Cydney Bernard e li ha cresciuti poi con l’attuale moglie, Alexandra Hedison.