True Detective: Night Country, il nuovo teaser della serie

Protagoniste della quarta stagione dell’amatissima serie HBO Jodie Foster e Kali Reis. Creata e diretta da Issa Lopez. Dal 15 gennaio su Sky e in streaming solo su Now

Uno spesso strato di ghiaccio custodisce oscuri segreti che potrebbero portare alla soluzione di un caso all’apparenza impossibile da risolvere. True Detective: Night Country, attesissima quarta stagione dell’acclamata serie HBO, di cui oggi viene rilasciato il teaser ufficiale, esordirà il 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il cast

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie torna con protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, e Kali Reis (Catch the Fair One). Con loro nel cast John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).