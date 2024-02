Oscar 2024, i migliori attori presentati dai vincitori del passato

La consegna come agli Oscar 2009

Gli Oscar per le categorie Miglior Attore, Migliore Attrice e per i Migliori interpreti non protagonisti si annunciano come i momenti più interessanti della novantaseiesima notte degli Oscar, evento di massimo rilievo internazionale che, come da tradizione, si terrà all'iconico Dolby Theatre di Los Angeles alla presenza dei maggiori volti di Hollywood.

L'annuncio dei nomi dei più talentuosi attori della stagione somiglierà a una vera e propria parata di stelle, lo hanno confermato in esclusiva a The Hollywood Reporter i produttori della cerimonia che hanno ben pensato di far salire sul palco cinque attori per presentare i cinque candidati alla statuetta dorata.

In pratica, si tratterà di replicare quanto è avvenuto agli Oscar del 2009, quando cinque vincitori del premio hanno presentato i cinque nominati per la categoria che li ha visti trionfare nelle edizioni del passato.

Nel 2009, infatti, il momento in cui Adrien Brody, Robert De Niro, Michael Douglas, Anthony Hopkins e Ben Kingsley hanno consegnato l'Oscar a Sean Penn, vincitore quell'anno come Miglior Attore protagonista, generò tantissima emozione e tante standing ovation.

Stessa cosa accadde quando Sophia Loren, Shirley MacLaine, Marion Cotillard, Nicole Kidman e Halle Berry chiamarono sul palco la vincitrice di quell'anno, Kate Winslet.

Hollywood è pronta a dare spettacolo nello spettacolo.