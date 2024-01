8/16 Courtesy I Wonder Pictures

La zona d'interesse, in originale The Zone of Interest, è invece il film britannico in nomination per la Categoria Miglior film straniero. La pellicola diretta da Jonathan Glazer ha ottenuto il Il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes 2023 dove è stato presentato in anteprima mondiale. In Italia uscirà al cinema il 22 febbraio