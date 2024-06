Emis Killa papà per la seconda volta, il figlio si chiama Romeo

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata, ma mi sembra giusto informarvi”. Ad una settimana di distanza dal lieto evento, Emis Killa, 34 anni, ha annunciato nelle Stories Instagram di essere diventato papà per la seconda volta. Il 18 giugno è infatti nato un maschietto, il piccolo Romeo. “Tanti auguri a noi”, ha scritto il rapper, che ha anche ringraziato la compagna e neomamma del bambino, la modella Martina Bottiglieri, immortalata con il pancione prima del parto: “Ovviamente il grazie più grande va a lei”. Anche Bottiglieri ha condiviso alcuni scatti con il bebé e il compagno. “Una settimana fa alle 20.33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia emozione più immensa”, ha scritto. Emis Killa ha poi ringraziato i medici e lo staff dell’ospedale Buzzi, “per il modo in cui ci hanno accolto/trattato per tutta la permanenza”, e gli amici e la famiglia “per l’affetto con cui si sono messi a disposizione in tutti i modi possibili”.