È nata Fortuna, la figlia di Ermal Meta e Chiara Sturdà

Fortuna, la figlia di Ermal Meta e Chiara Sturdà, è nata il 19 giugno 2024. La notizia l'ha data il cantante, postando un tenerissimo scatto su Instagram.

Ermal Meta papà: l'annuncio su Instagram

"La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024". Con questa didascalia, Ermal Meta ha accompagnato la foto della sua mano e quella di Chiara Sturdà, mentre accolgono la manina di Fortuna, loro primogenita.

Tra i tanti messaggi di felicitazione da parte dei fan, spiccano quelli dei colleghi musicisti: Emma Marrone, Levante, Maninni, Giuliano Sangiorgi (che scrive "Benvenuta meraviglia!", e chiede come sta la mamma). Solamente lo scorso aprile, Ermal aveva annunciato la gravidanza di Chiara pubblicando il maglioncino di un neonato e una collana con un ciondolo. "Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà", scriveva.

Ora, Fortuna è nata. Ed Ermal Meta ha conosciuto un nuovo tipo di felicità. Immenso e grandioso.