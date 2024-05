Sexy Shop, testo e significato del singolo di Fedez ed Emis Killa

"È una vita in salita, una storia infinita | Che poi è finita, ho male alle dita | Perché farci del male, è una fede nuziale": nel nuovo singolo, i due rapper milanesi cantano un amore che ha disatteso le aspettative. Per molti fan, all'interno del brano ci sarebbero chiari riferimenti a Chiara Ferragni

Difficilmente si poteva pensare che, un giorno, Federico Lucia ed Emiliano Rudolf Giambelli sarebbero tornati a lavorare insieme. Solamente lo scorso novembre, dopo una puntata di Muschio Selvaggio sugli artisti trap coinvolti in fatti di cronaca, Emis Killa accusava Fedez di fare il bravo ragazzo davanti alle telecamere, per poi andare dai suoi amici, che la galera se la sono fatta, a dire che gli piacerebbe "avere degli amici street". " Secondo me è meglio che stai con gli influencer . E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico". Ma, anziché dar vita a un dissing, i due si sono trovati. Ne hanno parlato, hanno fatto pace. E sono tornati a lavorare insieme, come ai tempi di Pum Pum Pum, D Love, Non so e Te lo do.

Il testo

Sexy Shop è il racconto di un amore che non è andato come sperato. Un amore forte, che manda ko, ma per cui non si è disposti a cambiare. Si parla di "una storia infinita che poi è finita", di fedi nuziali che non dovrebbero fare male. Ma lo fanno.

"Sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo. Ho ritrovato me stesso", ha detto Fedez a proposito del brano. Un brano che di Chiara Ferragni parla, come da lui confermato alla Stampa: "Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così". Non ha intenzione di gettare fango sulla madre dei suoi figli, Fedez. Ma non ha quell'accortezza, e non ha intenzione di averla, quando parla di chi sta attorno alla moglie. "Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà", ha ammesso. E, in Sexy Shop, tutto questo lo canta.

Questo il testo di Sexy Shop:

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

È una vita in salita, una storia infinita

Che poi è finita, ho male alle dita

Perché farci del male, è una fede nuziale

Con il foro d’uscita

Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Baby non fare domande perché non so dare risposte

Restiamo a letto l’uno dentro l’altra come matrioske

Parole sconce che direbbero le madri nostre

Dammi tutto quello che puoi darmi

Io non esco da qui come i ladri alle poste

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Sono a un passo dal vuoto

E anche se chiedo perdono

Dici che sono un bastardo

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio